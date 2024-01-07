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Обмін ламп розжарювання на LED: в Україні стартував новий етап

Неділя 07 січня 2024 04:42
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Обмін ламп розжарювання на LED: в Україні стартував новий етап Фото: в Україні стартував новий етап обміну ламп розжарювання на LED (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні з 4 січня розпочався новий етап обміну ламп розжарювання на LED. У його ході пенсіонери можуть додатково отримати до п'яти нових LED-ламп.

Про це заявила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Вона розповіла, що за минулий місяць пенсіонери у селах уже отримали додаткові 4,5 мільйони світлодіодних ламп. Загалом українці обміняли вже понад 26 мільйонів ламп.

"Закликаємо всіх, хто ще не скористався програмою, отримати свої п'ять світлодіодних ламп і вкрутити їх замість ламп розжарювання. Таким чином ви допоможете українським енергетикам зменшити навантаження на енергосистему. Зараз це знову актуально, адже ворог відновив масовані ракетні обстріли", - зазначила Свириденко.

У Кабміні уточнюють, що за умовами програми всі пенсіонери, які хочуть отримати LED-лампи вперше, а також ті, хто раніше користувався обміном, можуть зробити це безкоштовно.

При обміні пенсіонери повинні мати при собі:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний номер фізособи;
  • пенсійне посвідчення;
  • активний номер телефону.

Також тепер пенсіонерам не обов'язково брати із собою старі лампи для обміну. Вони можуть принести їх до відділень "Укрпошти" протягом місяця після отримання LED-ламп.

Нагадаємо, з 5 грудня 2023 року у всіх сільських відділеннях "Укрпошти"пенсіонерам надали можливість обміну ламп розжарювання на LED-лампи.

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