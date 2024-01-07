Обмен ламп накаливания на LED: в Украине стартовал новый этап

В Украине с 4 января начался новый этап обмена ламп накаливания на LED. В его ходе пенсионеры могут дополнительно получить до пяти новых LED-ламп.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Она рассказала, что за прошлый месяц пенсионеры в селах уже получили дополнительные 4,5 миллиона светодиодных ламп. Всего украинцы обменяли уже более 26 миллионов ламп.

"Призываем всех, кто еще не воспользовался программой, получить свои пять светодиодных ламп и вкрутить их вместо ламп накаливания. Таким образом, вы поможете украинским энергетикам уменьшить нагрузку на энергосистему. Сейчас это снова актуально, ведь враг возобновил массированные ракетные обстрелы", - отметила Свириденко.

В Кабмине уточняют, что по условиям программы, все пенсионеры, которые хотят получить LED-лампы впервые, а также те, кто ранее пользовался обменом, могут сделать это бесплатно.

При обмене пенсионеры должны иметь при себе:

паспорт;

идентификационный номер физлица;

пенсионное удостоверение;

активный номер телефона.

Также теперь пенсионерам не обязательно брать с собой старые лампы для обмена. Они могут принести их в отделения "Укрпочты" в течение месяца после получения LED-ламп.

Напомним, с 5 декабря 2023 года во всех сельских отделениях "Укрпочты" пенсионерам предоставили возможность обмена ламп накаливания на LED-лампы.