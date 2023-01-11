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Коли почнуть обмінювати старі лампи на світлодіодні: відповідь "Укрпошти"

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Україна, Середа 11 січня 2023 11:04
Коли почнуть обмінювати старі лампи на світлодіодні: відповідь "Укрпошти" Фото: "Укрпошта" розпочне обмін ламп з кінця січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Обмін старих ламп розжарювання на світлодіодні у відділеннях "Укрпошти" розпочнеться з кінця січня. На першому етапі планують замінити 15 млн ламп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

Бета-тест програми з обміну LED-ламп пройде у шести регіонах, а потім запуститься по всій країні. Українці матимуть змогу обміняти 5 ламп розжарювання на світлодіодні двох типів цоколю Е27 та Е14.

На першому етапі планується обміняти 15 млн ламп. Фінансувати проект будуть за рахунок коштів ЄС.

Як обміни лампи:

  • обмінювати лампи можна громадянам віком від 18 років, потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та справні лампи розжарювання;
  • необхідно подати електронну заявку через застосунок "Дія", таким чином замовивши собі лампи, та прийти у відділення "Укрпошти" протягом 5 діб після отримання підтвердження;
  • якщо людина не має можливості замовити лампи через "Дію", вона має прийти до "Укрпошти" та за наявності ламп обміняти їх у відділенні.

Обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання. Якщо людина вдома виявить, що лампи не працюють, їх можна замінити на інші діодні.

"Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно в пакуванні від виробника. Без упаковки обмін не здійснюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора уряд затвердив рішення про безкоштовний обмін старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

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