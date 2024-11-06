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Обмежено придатним потрібно перепройти ВЛК. В ТЦК назвали крайній термін

Фото: військовозобов'язані мають повторно пройти ВЛК (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Обмежено придатні військовозобов'язані мають повторно пройти ВЛК. Це варто зробити до 5 лютого наступного року.

Про це розповів начальник відділення військового обліку Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бодін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Бодін нагадав, що до 5 лютого 2025 року військовозобов'язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", повинні пройти повторну медичну перевірку.

"4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований. Цим же законом був передбачений термін 9 місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів", - пояснив він.

Та зауважив, що статус "придатний до військової служби" означає можливість призначення військовозобов'язаного на будь-яку посаду в Збройних силах України.

Також, за його словами, є "придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах освіти".

Окрім того, існують категорії "тимчасово непридатні", які потребують лікування або відпустки, "непридатні" з переоглядом через 6–12 місяців і "непридатні" з виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, що від 1 жовтня цього року в Україні оновили список захворювань, що звільняють від армії. Детальніше про нові правила щодо проходження військово-лікарської комісії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, РБК-Україна запитало у юриста, кого можуть звільнити з військової служби за станом здоров'я.

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