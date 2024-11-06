Обмежено придатним потрібно перепройти ВЛК. В ТЦК назвали крайній термін

Бодін нагадав, що до 5 лютого 2025 року військовозобов'язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", повинні пройти повторну медичну перевірку.

"4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований. Цим же законом був передбачений термін 9 місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів", - пояснив він.

Та зауважив, що статус "придатний до військової служби" означає можливість призначення військовозобов'язаного на будь-яку посаду в Збройних силах України.

Також, за його словами, є "придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах освіти".

Окрім того, існують категорії "тимчасово непридатні", які потребують лікування або відпустки, "непридатні" з переоглядом через 6–12 місяців і "непридатні" з виключенням з військового обліку.