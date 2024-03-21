Обмежено придатні повинні будуть знову пройти ВЛК: про що мова

"Ті люди, які потрапляли в такий висновок ВЛК як "обмежено придатні", пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі ВЛК не буде видавати такий висновок, - наголосила заступниця міністра оборони України.

Калмикова повідомила, що дані зміни полегшить життя десяткам тисяч людей.

"І рідні, і самі військові зверталися і в Міноборони, і в інші органи влади, щоб урегулювати це питання", - додала вона.

Що передувало

Сьогодні, 21 березня, Верховна Рада прийняла закон про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків.

Згідно з нововведеннями чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.