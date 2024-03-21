Ограниченно годные должны будут снова пройти ВВК: о чем речь

Верховная рада отменила понятие "ограниченно годный" к службе в ВСУ. Люди, подпадавшие под данную категорию, должны будут пройти переосвидетельствование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Наталии Калмыковой в эфире телемарафона.
"Те люди, которые попадали в такое заключение ВВК как "ограниченно годные", пройдут переосвидетельствование, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем ВВК не будет выдавать такое заключение, - подчеркнула заместитель министра обороны Украины.
Калмыкова сообщила, что данные изменения облегчит жизнь десяткам тысяч людей.
"И родные, и сами военные обращались и в Минобороны, и в другие органы власти, чтобы урегулировать этот вопрос", - добавила она.
Сегодня, 21 марта, Верховная Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно годных мужчин.
Согласно нововведениям мужчины, которые были признаны ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр.
Кроме этого Верховная рада сегодня в целом приняла закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.
Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.
В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.
В настоящее время новый законопроект находится на рассмотрении в Комитете по национальной безопасности. Нардепы подали к нему уже более 4 тысяч правок.
Как Совет работает над законопроектом и к чему готовиться - в материале РБК-Украина.
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