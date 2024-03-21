Ограниченно годные должны будут снова пройти ВВК: о чем речь

"Те люди, которые попадали в такое заключение ВВК как "ограниченно годные", пройдут переосвидетельствование, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем ВВК не будет выдавать такое заключение, - подчеркнула заместитель министра обороны Украины.

Калмыкова сообщила, что данные изменения облегчит жизнь десяткам тысяч людей.

"И родные, и сами военные обращались и в Минобороны, и в другие органы власти, чтобы урегулировать этот вопрос", - добавила она.

Что предшествовало

Сегодня, 21 марта, Верховная Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно годных мужчин.

Согласно нововведениям мужчины, которые были признаны ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр.