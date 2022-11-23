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Обмеження цін на нафту з РФ. Переговори країн ЄС зайшли в глухий кут, - ЗМІ

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ЄС, Середа 23 листопада 2022 21:56
Обмеження цін на нафту з РФ. Переговори країн ЄС зайшли в глухий кут, - ЗМІ Фото: ЄС не дійшов згоди щодо обмеження цін на російську нафту (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Країни Європейського союзу не змогли дійти згоди щодо обмеження цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, думки представників урядів країн ЄС розішлися щодо того, як розробляти план обмеження цін на нафту з Росії. Так, Єврокомісія запропонувала обмежити ціну на рівні 65 доларів за барель, але Польща та країни Балтії назвали це надто "щедрим" для РФ.

Крім того, як розповіли джерела Bloomberg, деякі країни з великою судноплавною галуззю, зокрема Греція та Мальта, не хочуть опускатися нижче 70 доларів.

Посли країн ЄС планують провести додаткові переговори сьогодні ввечері. Але, якщо не дійдуть згоди, то вони можуть ще раз зібратися в четвер та продовжити обговорення.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що країни G7 та ЄС визначили граничну ціну на російську нафту.

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