Ограничение цен на нефть из РФ. Переговоры стран ЕС зашли в тупик, - СМИ

Страны Европейского союза не смогли прийти к согласию по ограничению цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников издания, мнения представителей правительств стран ЕС разошлись по поводу того, как разрабатывать план ограничения цен на нефть из России. Да, Еврокомиссия предложила ограничить цену на уровне 65 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии назвали это слишком "щедрым" для РФ.

Кроме того, как рассказали источники Bloomberg, некоторые страны с крупной судоходной отраслью, включая Грецию и Мальту, не хотят опускаться ниже 70 долларов.

Послы ЕС планируют провести дополнительные переговоры сегодня вечером. Но, если не придут к согласию, то они могут еще раз собраться в четверг и продолжить обсуждение.