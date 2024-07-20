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Обмеження послаблюються. "Укренерго" дало графіки відключень на завтра

Україна, Субота 20 липня 2024 19:31
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Обмеження послаблюються. "Укренерго" дало графіки відключень на завтра Фото: Укренерго дало графіки відключень (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні досі застосовуються графіки відключення світла, однак наразі ситуація дещо покращилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними компанії, завтра, 21 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби.

"З 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень", - пояснили в "Укренерго".

Зауважимо, що українці вже кілька місяців використовують графіки відключення світла для стабілізації використання електроенергії.

Цієї весни в результаті затримки допомоги від США та значної активізації російських ударів по енергетичних об'єктах, українські електрики зіштовхнулись з проблемою нестачі електроенергії.

Влітку ситуація лише погіршилась, адже до російських ударів додалась спека, через яку українці збільшили обсяги використання енергетики.

Зауважимо, що прем'єр України Денис Шмигаль наголошував, що після 20-х чисел липня обмежувати електропостачання в рамках графіків будуть менше.

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Укренерго Електроенергія
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