Ограничения ослабляются. "Укрэнерго" дало графики отключений на завтра

В Украине до сих пор применяются графики отключения света, однако ситуация несколько улучшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"С 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. В другие часы суток будет применена одна очередь отключений", - пояснили в "Укрэнерго".

По данным компании, завтра, 21 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток.

Отметим, что украинцы уже несколько месяцев используют графики отключения света для стабилизации электроэнергии.

Этой весной в результате задержки помощи от США и значительной активизации российских ударов по энергетическим объектам, украинские электрики столкнулись с проблемой нехватки электроэнергии.

Летом ситуация только усугубилась, ведь к российским ударам добавилась жара, из-за которой украинцы увеличили объемы использования энергетики.

Отметим, что премьер Украины Денис Шмыгаль отмечал, что после 20-х чисел июля ограничивать электроснабжение в рамках графиков будут меньше.

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