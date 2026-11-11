Обмеження послаблять. Як діятимуть графіки відключень світла 12 листопада

В Україні у четвер, 12 листопада, будуть діяти графіки відключень електроенергії, але кількість черг для побутових споживачів зменшиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Укренерго ".

Енергетики цілодобово працюються для відновлення пошкодженого обладнання та мереж для якнайшвидшого повернення світла в оселі українців.

В "Укренерго" пояснили, що причина застосування обмежень - наслідки російських атак на енергосистему.

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - повідомили у компанії.

Завтра у частині областей протягом всієї доби будуть діяти планові відключення електроенергії:

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, російські удари по енергетиці Одещини залишили без світла близько 135 тисяч споживачів. Крім того, внаслідок обстрілу загинула 70-річна жінка.

Крім того, у Києві тимчасово вимикають зовнішнє освітлення. Таке рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії.