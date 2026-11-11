Обмеження послаблять. Як діятимуть графіки відключень світла 12 листопада
В Україні у четвер, 12 листопада, будуть діяти графіки відключень електроенергії, але кількість черг для побутових споживачів зменшиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Завтра у частині областей протягом всієї доби будуть діяти планові відключення електроенергії:
- для промисловості - графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - повідомили у компанії.
В "Укренерго" пояснили, що причина застосування обмежень - наслідки російських атак на енергосистему.
Енергетики цілодобово працюються для відновлення пошкодженого обладнання та мереж для якнайшвидшого повернення світла в оселі українців.
Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, російські удари по енергетиці Одещини залишили без світла близько 135 тисяч споживачів. Крім того, внаслідок обстрілу загинула 70-річна жінка.
Крім того, у Києві тимчасово вимикають зовнішнє освітлення. Таке рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії.