Ограничения ослабят. Как будут действовать графики отключений света 12 ноября

В Украине в четверг, 12 ноября, будут действовать графики отключений электроэнергии, но количество очередей для бытовых потребителей уменьшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление " Укрэнерго ".

Энергетики круглосуточно работают для восстановления поврежденного оборудования и сетей для скорейшего возвращения света в дома украинцев.

В "Укрэнерго" объяснили, что причина применения ограничений - последствия российских атак на энергосистему.

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - сообщили в компании.

Завтра в части областей в течение всех суток будут действовать плановые отключения электроэнергии:

Напомним, сегодня, 11 ноября, российские удары по энергетике Одесской области оставили без света около 135 тысяч потребителей. Кроме того, в результате обстрела погибла 70-летняя женщина.

Кроме того, в Киеве временно выключают наружное освещение. Такое решение было принято из-за дефицита электроэнергии.