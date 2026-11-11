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Ограничения ослабят. Как будут действовать графики отключений света 12 ноября

19:20 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Ограничения ослабят. Как будут действовать графики отключений света 12 ноября Фото: 12 ноября в Украине будут действовать графики отключений света (Getty Images)
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В Украине в четверг, 12 ноября, будут действовать графики отключений электроэнергии, но количество очередей для бытовых потребителей уменьшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Завтра в части областей в течение всех суток будут действовать плановые отключения электроэнергии:

  • для промышленности - графики ограничения мощности;
  • для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - сообщили в компании.

В "Укрэнерго" объяснили, что причина применения ограничений - последствия российских атак на энергосистему.

Энергетики круглосуточно работают для восстановления поврежденного оборудования и сетей для скорейшего возвращения света в дома украинцев.

Напомним, сегодня, 11 ноября, российские удары по энергетике Одесской области оставили без света около 135 тысяч потребителей. Кроме того, в результате обстрела погибла 70-летняя женщина.

Кроме того, в Киеве временно выключают наружное освещение. Такое решение было принято из-за дефицита электроэнергии.

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