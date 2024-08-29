Обмеження діятимуть всю добу. "Укренерго" склало графіки відключень на завтра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Протягом доби:

з 00:00 до 06:00 - діятиме одна черга.

з 06:00 до 9:00 - діятимуть дві черги;

з 09:00 до 14:00 - діятиме одна черга;

з 14:00 до 18:00 - діятимуть дві черги;

з 18:00 до 21:00 - діятимуть три черги;

з 21:00 до 24:00 - діятимуть дві черги.

Зазначається, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

Ситуація зі світлом

Від початку поточного року російські терористи неодноразово вдавались до масованих обстрілів проти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього, а також на тлі посилення спеки, "Укренерго" повернуло графіки відключень для споживачів через зростання дефіциту в енергосистемі.

Як розповідав радник прем'єр-міністра України та член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойка, масований обстріл, який відбувся 26 серпня, змусить внести корективи в плани підготовки до зими.