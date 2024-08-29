Обмеження діятимуть всю добу. "Укренерго" склало графіки відключень на завтра
Завтра, 30 серпня, обмеження електропостачання діятимуть протягом усієї доби. Ввечері діятиме три черги відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
Протягом доби:
- з 00:00 до 06:00 - діятиме одна черга.
- з 06:00 до 9:00 - діятимуть дві черги;
- з 09:00 до 14:00 - діятиме одна черга;
- з 14:00 до 18:00 - діятимуть дві черги;
- з 18:00 до 21:00 - діятимуть три черги;
- з 21:00 до 24:00 - діятимуть дві черги.
Зазначається, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
Ситуація зі світлом
Від початку поточного року російські терористи неодноразово вдавались до масованих обстрілів проти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього, а також на тлі посилення спеки, "Укренерго" повернуло графіки відключень для споживачів через зростання дефіциту в енергосистемі.
Як розповідав радник прем'єр-міністра України та член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойка, масований обстріл, який відбувся 26 серпня, змусить внести корективи в плани підготовки до зими.
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