Без обмежень буде складно обійтися: Галущенко не виключає відключення світла

"Хочу повторити, що дійсно ми зазнали наймасштабніших ударів з часу великої війни. Тобто навіть якщо порівнювати 22-23 роки, то масштаби пошкоджень були менш, ніж зараз. Тобто на сьогодні, ми вже включаючи оцей останній удар, втратили близько 8 гВт потужності в системі. Це величезний обсяг", - сказав він

За його словами, у травні 2021 року в нас в пікові години було до 25 гВт. Хоча зараз пікове споживання менше безумовно через окупацію територій та зниження споживання.

"Насправді буде складно втримати систему без таких обмежень, особливо коли ми говоримо про взимку. Більше того, треба враховувати що ми фіксуємо з вами ситуацію на зараз, а ситуацію, яка буде до зими з урахуванням наступних обстрілів або впливу тих обстрілів на систему, зараз важко передбачити. Але очевидно що певний негативний вплив ще додатково буде на систему тому ситуація буде складна", - повідомив Галущенко.

Міністр також заявив, що влітку ситуація також буде складна.

"Подивимося, як буде ситуація влітку. Це теж великий виклик насправді", - сказав він та повідомив, що літо - це ще той період коли на ремонти стають атомні електростанції, які виробляють більше 50% цієї електроенергії.

Галущенко нагадав, що російські удари "по факту нас сьогодні позбавили повністю теплової генерації". Також зазнали значних пошкоджень гідроелектростанції.

Ситуація в енергетиці

Надаємо, НБУ погіршив прогноз щодо дефіциту електроенергії в Україні у середньому до рівня близько 5% у 2024-2025 роках. Виникнення значного дефіциту е/е є вірогідним вже в ІІ кварталі 2024 року, що означатиме обмеження споживання для підприємств та населення.

Як повідомляло РБК-Україна, ситуація в енергетичному секторі України стає важкою через значні збитки, спричинені останніми атаками з боку Росії. Це може призвести до відключень навіть улітку, коли не вистачатиме електроенергії з АЕС, які потрібно ремонтувати, і не буде достатньо теплової енергії для компенсації.