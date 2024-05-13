Без ограничений будет сложно обойтись: Галущенко не исключает отключения света

"Хочу повторить, что действительно мы получили самые масштабные удары со времени большой войны. То есть даже если сравнивать 22-23 годы, то масштабы повреждений были меньше, чем сейчас. То есть на сегодня, мы уже включая этот последний удар, потеряли около 8 гВт мощности в системе. Это огромный объем", - сказал он.

По его словам, в мае 2021 года у нас в пиковые часы было до 25 гВт. Хотя сейчас пиковое потребление меньше безусловно из-за оккупации территорий и снижения потребления.

"На самом деле будет сложно удержать систему без таких ограничений, особенно когда мы говорим о зиме. Более того, надо учитывать, что мы фиксируем с вами ситуацию на сейчас, а ситуацию, какая будет до зимы с учетом последующих обстрелов или влияния тех обстрелов на систему, сейчас трудно предсказать. Но очевидно, что определенное негативное влияние еще дополнительно будет на систему, поэтому ситуация будет сложная", - сообщил Галущенко.

Министр также заявил, что летом ситуация тоже будет сложная.

"Посмотрим, как будет ситуация летом. Это тоже большой вызов на самом деле", - сказал он и сообщил, что лето - это еще тот период, когда на ремонты становятся атомные электростанции, производящие более 50% этой электроэнергии.

Галущенко напомнил, что российские удары "по факту нас сегодня лишили полностью тепловой генерации". Также получили значительные повреждения гидроэлектростанции.

Ситуация в энергетике

НБУ ухудшил прогноз относительно дефицита электроэнергии в Украине в среднем до уровня около 5% в 2024-2025 годах. Возникновение значительного дефицита э/э вероятно уже во ІІ квартале 2024 года, что будет означать ограничение потребления для предприятий и населения.

Как сообщало РБК-Украина, ситуация в энергетическом секторе Украины становится тяжелой из-за значительных убытков, вызванных последними атаками со стороны России. Это может привести к отключениям даже летом, когда не хватит электроэнергии с АЭС, которые нужно ремонтировать, и не будет достаточно тепловой энергии для компенсации.