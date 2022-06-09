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Обменять наличные гривны на местную валюту можно еще в одной стране Европы

Фото: гривны можно обменять на шведские кроны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины подписал соглашение Центральным банком Швеции (Riksbank). Соглашение открывает для украинцев возможность обмена наличной гривны на местную валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НБУ Кирилла Шевченко.

По его данным, обмен гривны на шведские кроны будет проводить крупнейшая биржевая компания в Швеции Forex.

Условия программы обмена аналогичны соглашениям с другими европейскими центробанками:

  • воспользоваться обменом могут украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Швеции;
  • один человек может обменять до 10 000 грн.

Обменный курс будет обновляться по понедельникам и публиковаться на сайте Банка Швеции, добавил Шевченко.

Напомним, в Бельгии с 1 июня украинские беженцы смогут обменивать гривны на евро в местных банках.

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Национальный банк Украины