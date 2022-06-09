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Обміняти готівкові гривні на місцеву валюту можна ще в одній країні Європи

Фото: гривні можна обміняти на шведські крони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підписав угоду центральним банком Швеції (Riksbank). Угода відкриває для українців можливість обміну готівкової гривні на місцеву валюту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НБУ Кирила Шевченка.

За його даними, обмін гривні на шведські крони здійснюватиме найбільша біржова компанія в Швеції Forex.

Умови програми обміну аналогічні угодам з іншими європейськими центробанками:

  • скористатися обміном можуть українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швеції;
  • одна особа може обміняти до 10 000 грн.

Обмінний курс оновлюватиметься щопонеділка та публікуватиметься на сайті Банку Швеції, додав Шевченко.

Нагадаємо, у Бельгії з 1 червня українські біженці зможуть обмінювати гривні на євро в місцевих банках.

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Національний банк України