Обміняти готівкові гривні на євро можна буде ще в одній країні ЄС
Національний банк України підписав угоду центральним банком Нідерландів. Угода відкриває для українців можливість обміну готівкової гривні на євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НБУ Кирила Шевченка у Facebook.
"Уже до кінця червня повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро. Ліміт у межах угоди - до 10 000 грн на одну особу", - написав він.
За його даними, підтримку з обміну забезпечить місцева комерційна компанія, що має представництва по всій країні.
Нагадаємо, раніше домовленості щодо обміну готівкової гривні на місцеву валюту були досягнуті з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.