Обміняти готівкові гривні на євро можна буде ще в одній країні ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НБУ Кирила Шевченка у Facebook .

"Уже до кінця червня повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро. Ліміт у межах угоди - до 10 000 грн на одну особу", - написав він.

За його даними, підтримку з обміну забезпечить місцева комерційна компанія, що має представництва по всій країні.