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Обменникам дали отсрочку для обустройства помещений по новым правилам

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Украина, Четверг 25 августа 2022 09:36
Обменникам дали отсрочку для обустройства помещений по новым правилам Фото: НБУ предоставил обменникам отсрочку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины продлил срок для установки систем технологического видеоконтроля в помещениях небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, которые проводят торговлю валютными ценностями. Срок продлен до 31 августа 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Обменники были обязаны с 3 августа 2022 года торговать наличной валютой с обязательным ведением видеонаблюдения.

"Учитывая условия военного положения и обращение участников рынка, НБУ продлил этот срок до конца августа", - отметили в НБУ

В начале августа Национальный банк Украины ужесточил требования в помещения небанковских учреждений. Регулятор установил унифицированные правила к организации защиты помещений учреждений, работающих на рынке валютных операций.

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Национальный банк Украины
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