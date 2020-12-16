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Обмін полоненими заблоковано: в ТКГ назвали вимогу бойовиків

Київ, Середа 16 грудня 2020 20:37
Обмін полоненими заблоковано: в ТКГ назвали вимогу бойовиків
Фото: Сергій Гармаш (facebook.com / sergiy.garmash)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики блокують процес обміну полоненими. Бойовики висувають вимогу, яку немає змоги виконати.

Про це розповів представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш на сторінці в Facebook.

За словами Гармаша, проросійські бойовики вимагають процесуальної очистки 9 осіб, яких українська сторона звільнила в рамках минулого обміну.

"Очистити їх без їх бажання чи присутності ми юридично не можемо, а їх бажання та місцеперебування невідомі не тільки нам, але і їх адвокатам. Та сторона це знає, але використовує як привід, щоб заблокувати обмін", - пояснив він.

Крім того, як розповів Гармаш, окупанти продовжують блокувати доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та родичів до полонених. За чотири місяці представники МКЧХ змогли відвідати чотирьох полонених.

"Через нібито карантинні обмеження не можуть їх відвідувати ні родичі, ні будь-хто інший. Водночас на нашій території, їх людей відвідують в місцях ув'язнення і МКЧХ, і навіть родичі", - додав Гармаш.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні ТКГ голова української делегації Леонід Кравчук закликав Росію взяти політичну відповідальність за виконання нормандських домовленостей щодо Донбасу.

Як писало РБК-Україна, в Мінреінтеграції сподіваються, що обмін полоненими відбудеться до кінця року, але процес досі заблокований.

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