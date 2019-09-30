Обмен пленными не является причиной для снятия санкций против РФ, - правительство Германии

Правительство Германии не считает, что недавний обмен пленными между Украиной и Россией и разрядка напряженности в районе Станицы Луганской может поспособствовать началу отмены санкций, введенных Европейским Союзом против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Берлин приветствовал обмен пленными и освобождения режиссера Олега Сенцова, а также украинских моряков, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе. Хотя, по его словам, Россия должна была сделать это уже давно. Вторым положительным моментом правительство Германии считает прогресс в районе Станицы Луганской.

"Но этих двух фактов недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций ЕС. Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные положительные сдвиги в деле реализации минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций", - заявил он.

К числу "существенных положительных сдвигов" он отнес стабильное соблюдение режима прекращения огня вдоль контактной линии и отвода от нее тяжелых вооружений.

Напомним, ренее министерство финансов США ввело санкции против двух граждан России и трех компаний из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что санкции против России могут быть усилены в случае дальнейшей милитаризации оккупированного Крыма. Сейчас там уже находятся российские наземные ракетные комплексы, которые могут нанести удар по странам Европейского союза и НАТО.