Обмен пленными: Украина просит вернуть почти 100 человек

В рамках инициатив по обмену пленными на Донбассе украинская сторона просит вернуть почти 100 человек. Это те люди, местонахождение которых установлено, и они подтверждены.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
По его словам, украинская сторона передала списки на обмен еще в июне 2020 года сразу после договоренностей политических советников. И согласно процедуре ежемесячно подает их в ОБСЕ.
"Мы просим вернуть более 90 человек…Это первый обмен, который мы планируем - под 100 человек. И это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач", - отметил Арестович.
Он также добавил, что разным подсчетам противник удерживает до 260 граждан Украины. Но в этом перечне много таких, чье конкретное местонахождение не установлено, поскольку они могут находится в оккупированном Крыму или на территории России.
Напомним, ранее так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что Украина в апреле передала список на обмен пленными, в котором указаны 85 человек.
До этого украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что Украина подготовила списки на обмен пленными и передала их в Москву, Луганск и Донецк. Однако, прогнозы по обмену пока не оптимистические.