Обмен пленными: оккупанты передали Украине свои списки

По ее словам, как минимум еще зимой украинская сторона передала свои списки на обмен пленными.

"Все это время Украина настаивала, что бы нам зеркально были переданы списки со стороны ОРДЛО. Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа с этими списками, они уточняются, с ними работают. Это, наконец, произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы дойдем до того, что обмен произойдет", - заявила Иванова.

По ее словам, на сегодня сложно говориться о том, сколько украинцев могут быть освобождены с оккупированной территории.