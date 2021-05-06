Обмен пленными: РФ предлагала отдать Украине четверых женщин, но боевики против
Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в вопросе обмена пленными предлагала передать Украине четверых женщин. Однако представители оккупационной власти выступили против этого.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил сообщил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш.
"На последнем заседании ТКГ высказывались идеи со стороны российской делегации отдать все-таки Украине тех четверых женщин, которых предполагалось еще в конце прошлого года отдать Виктору Медведчуку, частному лицу. Тогда эта сделка сорвалась, потому что Медведчук не уполномочен государством забирать людей. Сейчас ОРДЛО на предложение России заявили, что не готовы к такому обмену", - отметил Гармаш.
Он также добавил, что Украина предлагала вариант обмена "9 на 9" и тоже не получила позитивный ответ.
"Но сам факт того, что вопрос поднимался Россией и Украиной, позволяет надеяться, что этот процесс начнет двигаться... Впервые за всю мою работу в ТКГ я увидел реальную надежду, предпосылку к обменному процессу", - добавил Гармаш.
Напомним, перед Крещением в январе 2021 года боевики заявили, что готовы передать несколько пленных в одностороннем порядке. Но только при посредничестве народного депутата Виктора Медведчука.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал неофициальные форматы обмена пленными провокацией. По некоторым данным, предполагалась передача Медведчуку девяти человек из тюрем оккупированного Донбасса в российском Ростове-на-Дону. Однако в итоге их освобождение сорвалось.