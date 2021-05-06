Обмен пленными: РФ предлагала отдать Украине четверых женщин, но боевики против

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в вопросе обмена пленными предлагала передать Украине четверых женщин. Однако представители оккупационной власти выступили против этого.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил сообщил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш.

"На последнем заседании ТКГ высказывались идеи со стороны российской делегации отдать все-таки Украине тех четверых женщин, которых предполагалось еще в конце прошлого года отдать Виктору Медведчуку, частному лицу. Тогда эта сделка сорвалась, потому что Медведчук не уполномочен государством забирать людей. Сейчас ОРДЛО на предложение России заявили, что не готовы к такому обмену", - отметил Гармаш.

Он также добавил, что Украина предлагала вариант обмена "9 на 9" и тоже не получила позитивный ответ.

"Но сам факт того, что вопрос поднимался Россией и Украиной, позволяет надеяться, что этот процесс начнет двигаться... Впервые за всю мою работу в ТКГ я увидел реальную надежду, предпосылку к обменному процессу", - добавил Гармаш.