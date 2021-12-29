UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Обманывали с трудоустройством и получали ссуды: полиция задержала мошенников

Автор: Иванна Шовкун

В Днепропетровской области разоблачили банду мошенников. Злоумышленники организовали фейковое трудоустройство и получали ссуды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Известно, что преступную схему организовала жительница Никополя. К "делу" она привлекла еще трех человек. Они размещали в газетах и в интернете объявления о приеме на работу. У своих жертв они брали все данные и подписывали фиктивные договора. Далее злоумышленники оформляли на пострадавших ссуды в разных финучреждениях.

По данным следствия, в течение августа 2020 года по октябрь 2021 года злоумышленникам удалось обмануть 11 граждан. Они завладели их средствами на сумму более полумиллиона гривен.

Фото: полиция разоблачила банду мошенников (mvs.gov.ua)

Организатору и трем участникам преступной группы сообщили о подозрении. Им грозит тюремный срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, киберполицейские разоблачили более 50 человек, причастных к преступным схемам с информацией. У них изъяли базы персональных данных более 300 миллионов украинцев и иностранцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины