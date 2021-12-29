RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Обманювали з працевлаштуванням та отримували позики: поліція затримала шахраїв

Автор: Іванна Шовкун

На Дніпропетровщині викрили банду шахраїв. Зловмисники організували фейкове працевлаштування і отримували позички.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

Відомо, що злочинну схему організувала мешканка Нікополя. До "справи" вона залучила ще трьох осіб. Вони розміщували в газетах та в інтернеті оголошення про прийом на роботу. У своїх жертв вони брали всі дані та підписували фіктивні договори. Далі зловмисники оформляли на постраждалих позички у різних фінустановах.

За даними слідства, протягом серпня 2020 року по жовтень 2021 року зловмисникам вдалося обдурити 11 громадян. Вони заволоділи їхніми коштами на суму понад півмільйона гривень.

Фото: поліція викрила банду шахраїв (mvs.gov.ua)

Організатору та трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру. Їм загрожує тюремний термін від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, кіберполіцейські викрили понад 50 людей, причетних до злочинних схем з інформацією. У них вилучили бази персональних даних понад 300 мільйонів українців та іноземців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України