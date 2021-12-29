Обманювали з працевлаштуванням та отримували позики: поліція затримала шахраїв

На Дніпропетровщині викрили банду шахраїв. Зловмисники організували фейкове працевлаштування і отримували позички.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.
Відомо, що злочинну схему організувала мешканка Нікополя. До "справи" вона залучила ще трьох осіб. Вони розміщували в газетах та в інтернеті оголошення про прийом на роботу. У своїх жертв вони брали всі дані та підписували фіктивні договори. Далі зловмисники оформляли на постраждалих позички у різних фінустановах.
За даними слідства, протягом серпня 2020 року по жовтень 2021 року зловмисникам вдалося обдурити 11 громадян. Вони заволоділи їхніми коштами на суму понад півмільйона гривень.
Організатору та трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру. Їм загрожує тюремний термін від 5 до 12 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, кіберполіцейські викрили понад 50 людей, причетних до злочинних схем з інформацією. У них вилучили бази персональних даних понад 300 мільйонів українців та іноземців.