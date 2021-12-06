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Обманули на миллион гривен: в Украине разоблачили группу интернет-мошенников

Автор: Иванна Шовкун

В Днепропетровской области правоохранители прекратили деятельность преступной группы и разоблачили ее участников. Банда обманывала интернет-пользователей, выманивая у них деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Правоохранители установили, что организовал группировку 35-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии. Исполнителями преступлений являются две женщины и 32-летний мужчина.

Преступники размещали в интернете объявления о продаже несуществующих товаров. После получения денег они не отвечали "покупателям". Приблизительная сумма нанесенного гражданам ущерба составляет более миллиона гривен.

Полиция провела обыски по месту жительства фигурантов. У них нашли и изъяли наркотики, мобильные телефоны, компьютеры, сим-карты, банковские карты и блокнот с черновыми записями. Все эти вещи направили на экспертизу.

Фото: мошенники в интернете обманывали пользователей (mvs.gov.ua)

По данному факту следователем за процессуальным руководством прокуратуры организатору поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сотрудники СБУ задержали трех участников преступной наркогруппировки. Прекратили работу двух лабораторий в которых изготавливали амфетамин.

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Служба безопасности Украины