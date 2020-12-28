Облсбыты подняли цену на газ для населения, средняя цена за кубометр будет на гривну дороже

Областные газсбыты объявили новую цену на газ для населения в январе - она в среднем будет на гривну за кубометр выше, чем в декабре.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Так, в декабре стоимость газа от областных сбытовых компаний в различных областях была в диапазоне 7,82 грн - 8,96 грн.

В то же врея, цена на газ на открытом рынке для бытовых потребителей очень отличается. Анализ предложений 55 поставщиков, которые уже опубликовали тарифы на январь, показал, что компании предлагают стоимость за кубический метр от 6,99 грн и до 10,8 грн.

Разница между самой низкой и самой высокой ценой на рынке равна 3,81 грн за кубометр (55%). То есть если вы, например, используете около 100 кубических метров в месяц, то заплатить за газ в январе вы можете от 699 грн до 1080 грн с НДС (без стоимости доставки).

Среди ТОП-10 компаний, которые предложили самые низкие цены на рынке на январь (по данным ресурса ГазПравда): ООО "Газ АП" (6,99 грн), Megawatt (7,05 грн), ООО "Агросинтез Трейдинг" (7,08 грн), Энергетические ресурсы Украины (7,11 грн), Аскания Энерджи (7,20 грн), ГК "Нафтогаз Украины" (7,22 грн), YASNO (7,39 грн), Галнафтогаз (7,5 грн), Кременчукгаз-трейдинг (7,64 грн) и TAS Energy (7,8 грн).

Напомним, что с 1 августа в Украине заработал рынок газа. Регулирование рынка было завершено, а единая цена на газ от государства больше не устанавливается. Отныне цены на газ разные и их определяет каждый отдельный поставщик для своих клиентов, опираясь на ряд факторов: цена на оптовую закупку горючего, наценка и тому подобное.

Сегодня в Украине насчитывается более 50 поставщиков и домохозяйства могут заключить договор с любым из них. Процедура перехода от одного поставщика к другому максимально упрощена: это можно сделать как онлайн, так и в отделениях газовых компаний.