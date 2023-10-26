Облікова ставка НБУ може знову знизитися: названо терміни та розмір

"За відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму (гнучкого курсоутворення, - ред.) Національний банк бачить можливість додаткового зниження облікової ставки на найближчому засіданні", - зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Зазначимо, згідно з графіком, наступне засідання правління Нацбанку з питань монетарної політики заплановане на 14 грудня.

Як уточнив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, нинішній прогноз передбачає, що у грудні облікову ставку знизять ще на один процентний пункт, тобто до 15%.

Крім того, за словами Пишного, прогнозована інфляція та плани валютної лібералізації обмежують регулятор у пом'якшенні процентної політики у 2024 році. З цього випливає, що облікова ставка 15% може зберігатися протягом тривалого часу. Однак подальше зниження можливе у разі зниження ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки.