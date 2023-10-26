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Учетная ставка НБУ может снова снизиться: названы сроки и размер

Киев, Четверг 26 октября 2023 18:00
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Учетная ставка НБУ может снова снизиться: названы сроки и размер Фото: глава Национального банка Украины Андрей Пышный (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Национальный банк Украины (НБУ) после сегодняшнего решения о снижении учетной ставки до 16% может снова ее пересмотреть. Но не ранее декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководства Нацбанка.

"При отсутствии признаков ухудшения баланса рисков, а также успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму (гибкого курсообразования, - ред.) Национальный банк видит возможность дополнительного снижения учетной ставки на ближайшем заседании", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Отметим, согласно графику следующее заседание правления Нацбанка по вопросам монетарной политики запланировано на 14 декабря.

Как уточнил замглавы НБУ Сергей Николайчук, нынешний прогноз предполагает, что в декабре учетную ставку снизят еще на один процентный пункт, то есть до 15%.

Кроме того, по словам Пышного, прогнозируемая инфляция и планы валютной либерализацию ограничивают регулятор в смягчении процентной политики в 2024 году. Из этого следует, что учетная ставка в 15% может сохраняться в течение длительного времени. Однако дальнейшее снижение все-таки возможно в случае снижения рисков для курсовой устойчивости и инфляционной динамики.

Напомним, Нацбанк с 27 октября 2023 года установил учетную ставку на отметке в 16%. Но вто же время уточнил, что фактически ставки на операции НБУ с банками останутся без изменений. Подробнее о том, что это означает, читайте по ссылке.

Кроме того, регулятор рассказал, повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара.

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