Обличчя російського лібералізму. Телеканал "Дождь" виженуть з Латвії: що сталося

Під час ефіру російського каналу "Дождь", який позиціонує себе як нібито "опозиційний", пролунала заява про допомогу російським військовим. Наразі медіахолдинг базується в Латвії, однак ймовірно це ненадовго.
Подробиці скандалу навколо російського телеканалу - в матеріалі РБК-Україна.
Під час ефіру 1 грудня вже колишній ведучий "Дождя" Олексій Коростельов заявив про допомогу російським військовим, які сьогодні воюють проти нашої країни, "оснащенням та елементарними зручностями".
"Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, в тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і з просто елементарними зручностями на фронті", - заявив ведучий та попросив надсилати історії на поштову скриньку медіахолдингу.
Відповідна заява викликала обурення в соціальних мережах, після чого головний редактор телеканалу Тихон Дзядко заперечив слова Коростельова та запевнив у тому, що медіахолдинг нібито не надає жодної допомоги російській армії.
Дзядко заявив про "оману глядачів" та запевнив у тому, що поштова скринька телеканалу нібито створена для збору свідчень про злочини російської армії. Коростельов, зі свого боку, нібито був звільнений після скандалу.
Як стверджує Delfi, загалом поки що було порушено дві справи:
Тим часом Служба державної безпеки (СГБ) Латвії вже почала перевірку через підозру у тому, що телеканал все ж надає допомогу російським військам.
СГБ заявляє, що будь-яка підтримка злочинів Росії проти України та надання допомоги країні-окупанту є неприпустимою, а вищезгаданий прямий та непрямий збір фінансових коштів чи іншого майна з метою допомоги російським військовим - загрожує кримінальною відповідальністю.
Також Служба неодноразово попереджала про те, що представники ЗМІ, які приїхали з країни-агресора, створюють ризики, оскільки не можна виключати, що вони не мають зв'язки з російськими спецслужбами.
Згідно з даними Baltijas Balss, Національна рада з електронних ЗМІ вже оштрафувала телеканал на суму у розмірі 10 тисяч євро.
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що, на його думку, телеканалу та його співробітникам не місце в його країні і їх необхідно повернути назад до Росії.
"Я вважаю, що "Дождь" повинен виїхати на роботу в Росію, а його посвідку на проживання анулювати", - написав міністр у своєму Twitter-акаунті.
Пізніше Пабрікс додав, що "мені повідомили, що процес розпочався".
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