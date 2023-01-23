Обленерго роблять все можливе для справедливого розподілу дефіцитної електроенергії, - Держенергонагляд

Відповідно до нього, з початку року Держенергонагляд отримав понад 3 тис. звернень від українців, третина з який стосувалась начебто несправедливого розподілу електроенергії між споживачами.

"Інспекція ретельно вивчає кожний такий випадок. У більшості оператор систем розподілу знаходить можливість здійснити переключення споживачів до інших електричних об’єктів з метою справедливого розподілення електроенергії між споживачами", - підкреслили у відомстві.

Зазначається, що у деяких випадках таке переключення неможливе через об’єкти критичної інфраструктури, які живляться через спільні електричні об’єкти та мережі. Тому не завжди є можливість дотримуватись графіків обмеження електропостачання для деяких споживачів, які живляться через спільні мережі з об’єктами критичної інфраструктури.

Також частина звернень стосується відключення електропостачання як такого, оскільки у споживачів складається враження, що оператори систем розподілу обмежують електропостачання на власний розсуд без будь-яких на те причин.

"З цього приводу слід нагадати, що країна перебуває у стані війни з російською федерацією. Відсутність світла - вина виключно агресора, який системно руйнує українську інфраструктуру. Енергетики, інколи ціною свого життя, цілодобово і без вихідних тримають енергетичний фронт, відновлюючи і ремонтуючи енергообладнання", - підсумували у Держенергонагляді

Нагадаємо, з жовтня Росія почала терористичні атаки на енергетичну інфраструктуру. Внаслідок атак в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.