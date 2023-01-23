RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Облэнерго делают все возможное для справедливого распределения дефицитной электроэнергии, - Госэнергонадзор

Фото: облэнерго делают все возможное для справедливого распределения дефицитной электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной инспекции по энергетическому надзору Украины.

Согласно ему, с начала года Госэнергонадзор получил более 3 тыс. обращений от украинцев, треть из которых касалась якобы несправедливого распределения электроэнергии между потребителями.

"Инспекция тщательно изучает каждый подобный случай. В большинстве оператор систем распределения находит возможность осуществить переключение потребителей к другим электрическим объектам с целью справедливого распределения электроэнергии между потребителями", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в некоторых случаях такое переключение невозможно из-за объектов критической инфраструктуры, которые питаются через общие электрические объекты и сети. Поэтому не всегда есть возможность соблюдать графики ограничения электроснабжения для некоторых потребителей, которые питаются через общие сети с объектами критической инфраструктуры.

Также часть обращений касается отключения электроснабжения как такового, поскольку у потребителей создается впечатление, что операторы систем распределения ограничивают электроснабжение по своему усмотрению без каких-либо причин.

"По этому поводу следует напомнить, что страна находится в состоянии войны с российской федерацией. Отсутствие света - вина исключительно агрессора, системно разрушающего украинскую инфраструктуру. Энергетики, иногда ценой своей жизни, круглосуточно и без выходных держат энергетический фронт, восстанавливая и ремонтируя энергооборудование", - подытожили в Госэнергонадзоре

Напомним, с октября Россия начала террористические атаки на энергетическую инфраструктуру. В результате атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия