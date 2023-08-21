Обленерго просять регулятора дозволити продовжити на рік виконання інвестиційних програм

Оператори системи розподілу (обленерго) просять НКРЕКП продовжити виконання плану інвестиційних програм-2023 на наступний рік. Причина - борги на ринку електроенергії, через які відсутня змога фінансувати роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представників "Прикарпаттяобленерго" на засіданні комітету ВР з питань енергетики 17 серпня.

Через відсутність розрахунків з боку Постачальників універсальної послуги "Прикарпаттяобленерго" недоотримав 400 млн грн, що складає близько 50% річної інвестиційної програми. Це впливає на змогу компанії готуватись до опалювального сезону.

"Ми у свою чергу до ОЗП готуємось. Але якщо не відбудеться погашення боргів, то ні кредитних ресурсів, ні будь-яких інших не вистачить на те, щоб ми закінчили підготовку, виплачували заробітну плату і закінчували виконувати інвестиційну програму", - зазначив представник "Прикарпаттяобленерго".

В енергокомпанії пропонують, щоб НКРЕКП продовжили терміни виконання інвестиційних програм для обленерго на наступний рік.

"Пропозиція, щоб НКРЕКП звернула увагу на ситуацію з розрахунками і дала можливість тим ОСР, які докажуть неможливість профінансувати інвестиційну програму, закінчити її в наступному році", - наголошують в "Прикарпаттяобленерго".

Нагадаємо, оператори системи розподілу (обленерго), що більш постраждали від військових дій, отримують менше тарифних коштів, ніж ті, що більш віддалені від лінії фронту. Через це вони обмежені в можливості відновлювати пошкоджені мережі.