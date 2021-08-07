ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Облэнерго перевыполнили планы по инвестициям в сети на 8%, - НКРЭКУ

Новина українською →
Киев, Суббота 07 августа 2021 12:15
Облэнерго перевыполнили планы по инвестициям в сети на 8%, - НКРЭКУ Фото: Облэнерго увеличили инвестиции в замену электросетей на 400 млн грн сверх плана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Операторы систем распределения за 6 месяцев 2021 года инвестировали в обновление электрических сетей более 4,5 млрд грн, что на 400 млн грн или на 8% больше планируемых вложений.

Об этом свидетельствуют данные НКРЭКУ о состоянии финансирования инвестпрограмм облэнерго за 1 полугодие 2021 года.

Больше всех за первое полугодие 2021 году в модернизацию электросетей инвестировала "ДТЭК Днепровские электросети" (Днепропетровская обл.) - более 400 млн грн.

Всего на 2021 год объем инвестиций в замену и модернизацию электрических сетей предусмотрен на уровне 9,5 млрд грн.

Напомним, Кабмин планирует снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет резкого сокращения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Это решение раскритиковали международные и отраслевые ассоциации, указав на недопустимость его принятия.

Потери в украинском электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт при рыночной цене более 4 грн/кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

За счет отказа от ремонта электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.

В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Хижняк, доминировав по ходу боя, проиграл нокаутом и упустил "золото" Олимпиады
Хижняк, доминировав по ходу боя, проиграл нокаутом и упустил "золото" Олимпиады
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация