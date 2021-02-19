UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Облава на наркозависимых и двое задержанных: стали известны детали спецоперации в Киеве

Автор: РБК-Украина

Спустя пять дней стали известны детали спецоперации в Киеве против организаторов наркобизнеса. По ее результатам задержали двух организаторов.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Украина.

Сообщается, что в операции участвовали оперативники, спецназ и ювенальная превенция. По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, наркобизнес организовали двое мужчин, 1954 и 1985 рождения, которые сбывали метадон из рук в руки.

"Кроме того, мы доставили в районные управления полиции 30 наркозависимых для проверки на причастность к совершению преступлений на территории города Киева, провели 10 обысков…", - отметил он и добавил, что ювенальную превенцию привлекали, поскольку при обысках в помещениях выявили детей, которые проживают в антисанитарных условиях.

Организаторам объявили о подозрении, им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также уточняется, что это было этническая группировка.

"При этом хочу подчеркнуть, что полиция ни в коем случае не преследует лиц по этническому признаку или по иным причинам", - отметил Крищенко.

Напомним, об этой спецоперации сообщалось еще 15 февраля, но никаких подробностей не было.

До этого полиция Киева остановила автомобиль с 20 килограммами наркотиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевнаркотикиспецоперация
Читайте также
Лампадки и файеры: в Киеве завершилась акция памяти Небесной сотни
Прогноз погоды