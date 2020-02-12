Областные администрации представили планы "Большой стройки", - Голик

Накануне страта проекта "Большая стройка", в ходе которого должно быть построено большое количество школ, стадионов, детских садов, приемных отделений экстренной медицинской помощи и дорог, в Кабинете Министров состоялось совещание с главами облгосадминистраций, на котором руководство регионов сообщило о своих планах по строительству объектов инфраструктуры. Об этом на своей странице в Facebook пишет советник премьер-министра Юрий Голик.

"Каждый губернатор презентовал, что в области строится в этом году. Полезный формат, где каждый губернатор может сравнить себя с коллегами", - пишет Голик.

Как отмечается на сайте Кабмина, через неделю состоится еще одно совещание, на котором главы регионов представят четкие планы с перечнем всех объектов, которые будут строиться во время "Большой стройки".

"До следующей недели у каждого руководителя ОГА должен быть конкретный план области с перечнем всех объектов и дорог к ним. Эти планы каждый глава облгосадминистрации представит на следующей неделе в Киеве на правительстве", - говорится на сайте правительства.

По итогам совещания Голик отмечает, что Днепропетровская область в данный момент находится в числе лидеров по количеству объектов, которые будут сданы в ходе "Большой стройки".По мнению Голика, в этом немалая заслуга предыдущей команды Днепропетровской ОГА.

"Радует, что Днепропетровская ОГА - #1 по количеству строящихся в этом году объектов. Это - преемственность и продолжение проектов нашей Команды. И это здорово. Респект", - отмечает Голик.

Напомним, в 2015-2019 годах команда бывшего губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко реализовала более 2000 инфраструктурных проектов. Подробнее о том, с какими трудностями пришлось столкнуться команде Резниченко, советник премьера Юрий Голик описал в своей книге "Бесконечность не для слабаков".