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Области поочередно будут накрывать дожди: прогноз погоды на неделю

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Украина, Воскресенье 01 августа 2021 18:04
Области поочередно будут накрывать дожди: прогноз погоды на неделю Фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2-6 августа. Синоптики прогнозируют, что в течение недели дожди будут заливать то восточные, то западные, то северные, то южные регионы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

В понедельник, 2 августа, осадки прогнозируют в большинстве областей Украины, кроме Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Температура воздуха будет колебаться от +23...+ 29 на западе до +30...+ 36 на востоке и юге.

Области поочередно будут накрывать дожди: прогноз погоды на неделю

Уже во вторник, 3 августа, грозовые дожди будут идти только в восточных, Днепропетровской и Херсонской областях. Температура воздуха в Украине будет колебаться от +24 до + 31.

Области поочередно будут накрывать дожди: прогноз погоды на неделю

В среду, 4 августа, осадки переместятся на запад и юг. Дожди с грозами затронут и Киевскую, Черкасскую и Кировоградскую области. Термометры в среду будут показывать от +24 до +31.

Области поочередно будут накрывать дожди: прогноз погоды на неделю

Четверг отметится грозовыми дождями в западных, северных и Киевской областях. В западных областях похолодает до +20 градусов, а вот на востоке Украины термометры покажут до +34.

Области поочередно будут накрывать дожди: прогноз погоды на неделю

Перед выходными дожди продолжат заливать запад страны. Осадки также переместятся на южные и ряд центральных областей. Температура по стране будет колебаться от +20 до +34.

Области поочередно будут накрывать дожди: прогноз погоды на неделю

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Гидрометцентр прогноз Погода в Украине
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