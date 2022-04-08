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В области начинают ходить новые поезда, появляется мобильная связь, – глава Сумской ОВА

Вокзал Тростянца (Фото: shans.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что в области восстанавливается автобусное и железнодорожное сообщение, а также улучшается ситуация со связью и наличием топлива на АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дмитрия Живицкого.

Живицкий сообщил, что в Сумской области увеличивается количество поездов, которые начали курсировать на этой неделе. К примеру, с 7 апреля добавился поезд "Сумы-Харьков". "Укрзализныця" также активно восстанавливает пригородное сообщение по области.

Глава ОВА также рассказал, что автобусное маршрутное сообщение пока восстанавливается в тестовом режиме. 11 апреля должен быть сформирован график рейсов между громадами. Также в области активно восстанавливается связь Vodafone. По словам руководителя ОВА, с каждым днем восстанавливают свою работу новые АЗС. В некоторых громадах еще есть очереди за топливом, но ситуация со снабжением стабилизируется.

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