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В області починають ходити нові потяги, з'являється мобільний зв'язок, - голова Сумської ОДА

Вокзал Тростянця (Фото: shans.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що в області відновлюється автобусне і залізничне сполучення, а також поліпшується ситуація зі зв'язком і наявністю палива на АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дмитра Живицкого.

Живицький повідомив, що в Сумській області збільшується кількість поїздів, які почали курсувати цього тижня. Наприклад, з 7 квітня додався поїзд "Суми-Харків". "Укрзалізниця" також активно відновлює приміське сполучення по області.

Глава ОВА також розповів, що автобусне маршрутне сполучення поки відновлюється в тестовому режимі. 11 Квітня має бути сформований графік рейсів між громадами. Також в області активно відновлюється зв'язок Vodafone. За словами керівника ОВА, з кожним днем відновлюють свою роботу нові АЗС. У деяких громадах ще є черги за паливом, але ситуація з постачанням стабілізується.

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