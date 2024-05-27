Область без обмежень. Чому на Закарпатті немає комендантської години

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Чому комендантську годину не ввели на Закарпатті

Як пояснював у вересні 2023 року голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, рішення про те, що на Закарпатті не буде комендантської години, було пов'язане з кількома причинами. Серед них - біженці, які чекали в чергах на перетин кордону. Відсутність комендантської години дозволила пропускним пунктам працювати без затримок.

"Проводили оперативний аналіз обстановки в перші дні війни і розуміли, що близько 10 тисяч переселенців перебували на одному з пунктів пропуску, тож вводити комендантську годину не було сенсу. Бо люди так чи інакше пересувалися по місту Ужгороді", - говорив Микита на брифінгу в 2023 році.

Крім того, за словами очільника ОВА, через відсутність комендантської години в Закарпатську область почав релокуватися український бізнес, постраждалий від війни.

"Відсутність комендантської години був одним з факторів, який говорив, що в регіоні більш-менш спокійна ситуація. І маємо сміливість говорити про сприятливий бізнес-клімат", - пояснював він.

Фото: на Закарпатті не діє комендантська година (Getty Images)

Ризики через відсутність комендантської години

Голова ОВА на брифінгу минулого року визнавав, що рішення не вводити комендантську годину на Закарпатті все ж було ризикованим, хоча регіон і перебуває в глибокому тилу. Проте, за його словами, існував ризик дестабілізації ситуації, наприклад, через так зване "угорське питання".

"Не можу коментувати слів інших діячів з-за меж України, але всі чітко розуміємо: хто наші вороги, а хто друзі. Наше завдання - вживати на території Закарпаття заходів, щоб це не стало перепоною до вступу до Євросоюзу", - говорив він.

Проте все ж одного разу за час повномасштабної війни в Закарпатській області вводили комендантську годину. Це сталося на Великдень у 2022 році. Тоді комендантська година тривала всього одну ніч - з 23 на 24 квітня.

Чи обстрілювали Закарпаття за час війни

Всього з початку повномасштабного російського вторгнення в Закарпатській області сигнал повітряної тривоги чули 469 разів. А загальна тривалість повітряної тривоги вже становить 22 дні 6 годин та 41 хвилину.

Однак за час війни Закарпаття лише раз опинялося під російським ударом. У травні 2022 року російська армія обстріляла залізничну інфраструктуру у Воловці та пошкодила 57 будинків та розподільчий газопровід.