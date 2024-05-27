Область без ограничений. Почему на Закарпатье нет комендантского часа

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Почему комендантский час не ввели в Закарпатье

Как объяснял в сентябре 2023 года глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита, решение о том, что на Закарпатье не будет комендантского часа, было связано с несколькими причинами. Среди них - беженцы, ожидавшие пересечение границы в очередях. Отсутствие комендантского часа позволило пропускным пунктам работать без задержек.

"Проводили оперативный анализ обстановки в первые дни войны и понимали, что около 10 тысяч переселенцев находились на одном из пунктов пропуска, поэтому вводить комендантский час было бессмысленно. Потому что люди так или иначе передвигались по Ужгороду", - говорил Микита на брифинге в 2023 году.

Кроме того, по словам главы ОВА, из-за отсутствия комендантского часа в Закарпатскую область начал релоцироваться украинский бизнес, пострадавший от войны.

"Отсутствие комендантского часа был одним из факторов, говоривших, что в регионе более или менее спокойная ситуация. И имеем смелость говорить о благоприятном бизнес-климате", - объяснял он.

Фото: на Закарпатье не действует комендантский час (Getty Images)

Риски из-за отсутствия комендантского часа

Глава ОВА на брифинге в прошлом году признавал, что решение не вводить комендантский час на Закарпатье все же было рискованным, хотя регион и находится в глубоком тылу. Однако, по его словам, существовал риск дестабилизации ситуации, например, из-за так называемого "венгерского вопроса".

"Не могу комментировать слов других деятелей из-за границ Украины, но все четко понимаем: кто наши враги, а кто друзья. Наша задача - принимать на территории Закарпатья меры, чтобы это не стало препятствием для вступления в Евросоюз", - говорил он.

Однако все же однажды за время полномасштабной войны в Закарпатской области вводили комендантский час. Это произошло на Пасху в 2022 году. Тогда комендантский час длился всего одну ночь - с 23 на 24 апреля.

Обстреливали ли Закарпатье за время войны

Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Закарпатской области сигнал воздушной тревоги слышали 469 раз. А общая продолжительность воздушной тревоги составляет 22 дня 6 часов и 41 минуту.

Однако за время войны Закарпатье только раз оказывалось под российским ударом. В мае 2022 года российская армия обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Воловце и повредила 57 домов и распределительный газопровод.