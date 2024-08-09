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У Києві "подвійний агент" здав СБУ російську шпигунку: їй загрожує довічне

Київ, П'ятниця 09 серпня 2024 11:10
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У Києві "подвійний агент" здав СБУ російську шпигунку: їй загрожує довічне Фото: СБУ викрила російську агентку у Києві (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки Україна викрила у Києві агента РФ, який допоміг спіймати резидентку російського ГРУ. Вони планували підпали автомобілів військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У столиці затримали старшу агентку російського ГРУ, яка координувала виконавців "російських замовлень" в Україні. Першочерговим їх завдання мав бути підпал службових авто Сил оборони.

СБУ задіяла "подвійного агента", жителя Києва, якого раніше викрили на підготовці до одного з підпалів. Він пішов на співпрацю та допоміг викрити та задокументувати підривну діяльність російської шпигунки.

Фігуранткою виявилася жителька міста Токмак Запорізької області, яка після захоплення частини регіону переїхала до Києва. Вона потрапила у поле зоре росіян на початку повномасштабної війни.

Жінка займалася координацією підпалювачів і допомагала їм проводити підривну діяльність у Києві. Вона давала прямі інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими зловмисники мали знищувати автомобілі військових.

Крім того, вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити "подвійний агент". Саме тоді її затримали співробітники СБУ.

Жінці вручили підозру за за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області викрили чоловіка, який працював на спецслужби РФ. Він "полював" на склади ЗСУ.

РБК-Україна також повідомляло, що СБУ спіймала диверсанта в Одеській області. Зловмисник планував підпали на об'єктах "Укрзалізниці".

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