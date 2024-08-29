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Обустроили "наблюдательный пункт" в квартире Киева. СБУ задержала агентов разведки РФ

Киев, Четверг 29 августа 2024 12:27
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Обустроили "наблюдательный пункт" в квартире Киева. СБУ задержала агентов разведки РФ Фото: задержаны агенты ГРУ РФ, обустроившие наблюдательный пункт в квартире Киева (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала агентов ГРУ РФ, организовавших "наблюдательный пункт" в арендованной квартире Киева. Они планировали корректировать обстрелы столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку России создать собственные агентурные ячейки в Киеве, Полтаве и Чернигове. В результате спецоперации в столичном регионе задержан старший агент (резидент) ГРУ РФ и один из его приспешников", - говорится в сообщении.

Задержанными оказались два жителя Киевcкой области, которые за деньги начали работать на российскую спецслужбу. По указанию оккупантов фигуранты корректировали ракетно-дроновые атаки РФ и готовили поджоги электроподстанций и служебных авто ВСУ.

"Для выполнения задач злоумышленники обустроили наблюдательный пункт в съемной квартире киевской многоэтажки с панорамой на потенциальные цели - объекты критической инфраструктуры", - рассказали в СБУ.

В этом доме агенты установили видеокамеры с программой удаленного доступа, которая позволяла ГРУ РФ следить за улицами Киева в режиме онлайн.

Таким образом враг надеялся зафиксировать последствия воздушных ударов по городу и выявить огневые позиции ПВО для корректировки новых атак. С аналогичной задачей диверсионная группа выезжала в Полтаву и Чернигов. Там они сначала проводили доразведку вблизи энергообъектов, а затем планировали создать собственные ячейки в обоих городах", - добавили в ведомстве.

Для этого пытались вербовать местных жителей, искавших "легкие деньги". Соответствующие объявления фигуранты размещали в профильных Telegram-каналах, подконтрольных спецслужбе РФ.

Еще одной задачей для новых участников российской агентуры были поджоги служебных автомобилей сотрудников ТЦК и силовых трансформаторов в трех регионах Украины.

СБУ разоблачила организатора агентурной сети и его приспешника и задержала их. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Не первое задержание

Правоохранители не в первый раз задерживают агентов российской разведки в Украине. Так, в начале августа СБУ разоблачила в Киеве агента РФ, который помог поймать резидентку российского ГРУ. Они планировали поджоги автомобилей военных.

Кроме того, СБУ задержала группу агентов российского ГРУ, которая планировала серию терактов в Киеве к 9 мая. К тому времени они уже успели заложить взрывчатку в строительных гипермаркетах и ​​кафе в столице.

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