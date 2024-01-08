Облаштовують укриття із тіл "побратимів": Сухопутні війська показали кадри знищення росіян

"Це район Степового, що на Авдіївському напрямку. Російські загарбники не полишають спроб взяти населений пункт, однак замість успіху - шалені втрати", - йдеться в повідомленні.

Згідно з відео, окупанти облаштовують т.зв. "нори" та окрім звичного оздоблення у вигляді палок і тканини, викладають у якості "додаткового захисту" від ударів тіла вже загиблих росіян.

У Сухопутних військах інформують, що такі втрати, зокрема, завдають бійці з роти ударних БпЛА 47 ОМБр.