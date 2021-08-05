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Облагали "данью" бизнес: в Харьковской области разоблачили банду с полицейскими

Автор: Дмитрий Левицкий

В Харьковской области ликвидировали банду, которая облагала "данью" местных бизнесменов. В состав этой банды входили сотрудники полиции и участники боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Следствие установило, что банда занималась рэкетом бизнеса, в частности из сферы ритуальных услуг. Злоумышленники совершали тяжкие преступления не только экономического, но и насильственного характера. Ежемесячно их "прибыль" составляла более 1 млн гривен.

"Они "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументированы случаи, когда участники банды наносили ущерб имуществу предпринимателей, которые отказывались платить "дань", в частности поджигали автомобили", - рассказали в СБУ.

Фото: СБУ ликвидировала банду рэкетиров в Харьковской области ssu.gov.ua)

Кроме того, по данным следствия, банда имела большое влияние на представителей органов местной власти. В частности, деятельности этой банды способствовали чиновники одного из коммунальных предприятий Харькова.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли крупные суммы денег, записи с учетом поборов, оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников полиции.

Действия участников банды квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ст. 189 (вымогательство);
  • ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности).

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