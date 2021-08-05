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Обкладали "даниною" бізнес: у Харківській області викрили банду з поліцейськими

Автор: Дмитро Левицький

У Харківській області ліквідували банду, яка обкладала "даниною" місцевих бізнесменів. До складу цієї банди входили співробітники поліції та учасники бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Слідство встановило, що банда займалася рекетом бізнесу, зокрема зі сфери ритуальних послуг. Зловмисники вчиняли тяжкі злочини не тільки економічного, але й насильницького характеру. Щомісяця їх "прибуток" становив понад 1 млн гривень.

"Вони "обклали даниною" місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. Задокументовано випадки, коли учасники банди завдавали шкоди майну підприємців, які відмовлялися платити "данину", зокрема підпалювали автомобілі", - розповіли в СБУ.

Фото: СБУ ліквідувала банду рекетирів у Харківській області (ssu.gov.ua)

Крім того, за даними слідства, банда мала великий вплив на представників органів місцевої влади. Зокрема, діяльності цієї банди сприяли посадовці одного з комунальних підприємств Харкова.

В ході обшуків у зловмисників вилучили великі суми грошей, записи з обліком поборів, зброю, боєприпаси, а також посвідчення діючих співробітників поліції.

Дії учасників банди кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ст. 189 (вимагання);
  • ст. 206 (протидія законній господарській діяльності).

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