Обладатель Кубка Стэнли-2018 оформил историческое достижение "Сиэтла": событие дня в НХЛ

"Сиэтл" в очередном матче НХЛ уверенно одолел "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде (3:0). Шайбы в составе "Кракен" оформили Макканн, Данн и Эпплтон.

Вратарь Филипп Грубауэр отразил все 19 бросков по своим воротам. Этот шатаут стал первым в истории "Сиэтла", присоединившегося к лиге перед стартом сезона 2021/22.

Кто такой Филипп Грубауэр

Немецкий вратарь, дебютировавший в НХЛ в феврале 2013 года. Ранее он защищал цвета "Вашингтона" и "Колорадо". В составе "Кэпиталз" Грубауэр завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.

В нынешнем сезоне 30-летний немец провел 34 матча регулярного чемпионата. Процент сэйвов – 88,74 %.