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Володар Кубка Стенлі-2018 оформив історичне досягнення "Сіетла": подія дня в НХЛ

Автор: RBC.UA

Голкіпер "Сіетл Кракен" Філіпп Грубауер оформив перший матч "на нуль" в історії команди. Для досягнення дебютанту НХЛ знадобилося 46 матчів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

"Сіетл" у черговому матчі НХЛ впевнено здолав "Нью-Йорк Айлендерс" на виїзді (3:0). Шайби в складі "Кракен" оформили Макканн, Данн і Епплтон.

Воротар Філіпп Грубауер відбив усі 19 кидків у бік своїх воріт. Цей шатаут перший в історії "Сіетла", який приєднався до ліги перед стартом сезону 2021/22.

Хто такий Філіпп Грубауер

Німецький воротар, який дебютував у НХЛ в лютому 2013 року. Раніше він захищав кольори "Вашингтона" та "Колорадо". У складі "Кепіталз" Грубауер здобув Кубок Стенлі в 2018 році.

У нинішньому сезоні 30-річний німець провів 34 матчі регулярного чемпіонату. Відсоток сейвів – 88,74 %.

Додамо, що раніше українська збірна через коронавірус втратила чергового спортсмена на Олімпіаді-2022.

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