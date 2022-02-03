Володар Кубка Стенлі-2018 оформив історичне досягнення "Сіетла": подія дня в НХЛ

"Сіетл" у черговому матчі НХЛ впевнено здолав "Нью-Йорк Айлендерс" на виїзді (3:0). Шайби в складі "Кракен" оформили Макканн, Данн і Епплтон.

Воротар Філіпп Грубауер відбив усі 19 кидків у бік своїх воріт. Цей шатаут перший в історії "Сіетла", який приєднався до ліги перед стартом сезону 2021/22.

Хто такий Філіпп Грубауер

Німецький воротар, який дебютував у НХЛ в лютому 2013 року. Раніше він захищав кольори "Вашингтона" та "Колорадо". У складі "Кепіталз" Грубауер здобув Кубок Стенлі в 2018 році.

У нинішньому сезоні 30-річний німець провів 34 матчі регулярного чемпіонату. Відсоток сейвів – 88,74 %.