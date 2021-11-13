UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Облачно, но тепло: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода в Украине. Во всех областях облачно, но без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Во всех регионах сегодня переменная облачность и без осадков.

На западе температура воздуха составит +6+11, а ночью +3-5.

На севере днем ожидается +4+7, а ночью -1+2.

На востоке днем синоптики прогнозируют +6+8, а ночью +1+3.

На юге будет днем +8+11, а ночью +1+5.

В центральных областях днем +8+11, а ночью +1+5.

Прогноз в Киеве

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем будет +5+7, а ночью +1+3.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине