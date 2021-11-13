Облачно, но тепло: прогноз погоды на сегодня

Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода в Украине. Во всех областях облачно, но без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Во всех регионах сегодня переменная облачность и без осадков.
На западе температура воздуха составит +6+11, а ночью +3-5.
На севере днем ожидается +4+7, а ночью -1+2.
На востоке днем синоптики прогнозируют +6+8, а ночью +1+3.
На юге будет днем +8+11, а ночью +1+5.
В центральных областях днем +8+11, а ночью +1+5.
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем будет +5+7, а ночью +1+3.